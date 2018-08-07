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Генетика растений и животных 11 минут назад
Новая сторона конфликта полов обнаружена в генах иммунной системы
Хорошо известно, что иммунный ответ у мужчин и женщин различается, причём как по силе, так и по характеру реакций. Например, мужские половые гормоны замедляют уровень экспрессии генов иммунной системы и снижают эффективность её работы. (Напомним, что экспрессия генов представляет собой процесс, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в функциональные продукты – РНК или работающий белок). В результате, как показывает статистика, мужчины заражаются инфекционными заболеваниями чаще, чем женщины.
Шведские биологи факультета естественных наук Лундского университета во главе с Якобом Роведом (Jacob Roved) на протяжении 20 лет изучали дикую популяцию певчих птиц, а именно дроздовидных камышовок (Acrocephalus arundinaceus). Их особое внимание изначально привлекла различная способность представителей разных полов противостоять паразитам.
Взяв в пример комышовок, учёные сконцентрировались на главном комплексе гистосовместимости (ГКГС) – большой области генома, отвечающей за иммунитет у позвоночных. После секвенирования этого участка биологи оценили, как различия в вариациях генов влияют на самцов, самок и их потомство.
Анализ результатов показал, что самцы камышовок с высокой степенью вариации генов ГКГС занимали лучшие территории, а их потомство в целом отличалось высокой выживаемостью. У самок всё было с точностью до наоборот: чем больше вариаций нёс ГКГС, тем хуже выживало потомство. То есть для прекрасного пола очевидным преимуществом было бы меньшее количество вариаций в генах.
Тут-то и кроется суть конфликта. Естественно, самки предпочитают наиболее активных самцов, распевающих свои песни в самых лучших с точки зрения птиц местах гнездования. Но вместе со сладкими трелями они получают комплект генов с высокой вариабельностью ГКГС, что хорошо для их сыновей, но плохо для дочерей.
"Большинство позвоночных животных, включая людей, имеют одинаковую структуру иммунной системы и сходные различия между полами в их иммунном ответе, – отмечает Ровед. – Мы считаем, что конфликт связан с этими различиями в иммунной системе, поэтому в будущих исследованиях следует разобраться, насколько широко распространены такие конфликты".
Подобное "противоречие" между полами никогда ранее не наблюдалось у животных. Вероятно, это было отчасти связано с тем, что многие специалисты не считали количество вариаций в генах таким уж значимым фактором для формирования разного иммунного ответа у самцов и самок. Важным толчком к открытию стал и современный уровень развития технологий секвенирования ДНК.
Исследование комышовок ясно даёт понять, что для успешного существования вида природой поддерживается очень тонко настроенный баланс. Судя по всему, гены родителей с низким и высоким количеством вариаций распределены внутри популяции равномерно. Соответственно распространена и предрасположенность к тому или иному типу иммунного ответа.
Подробные результаты исследования можно найти в статье, опубликованной в издании Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Текст находится в открытом доступе.
Отметим, что это далеко не первое исследование, посвящённое борьбе полов. О других интересных научных новостях в этой сфере можно узнать, полистав материалы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru).
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