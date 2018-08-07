Мальцев и Гурбанбердиева стали чемпионами Европы по синхронному плаванию

Российский дуэт Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева добыли очередные золотые медали в копилку сборной страны по синхронному плаванию. В состязаниях смешанных пар в произвольной программе россияне с приличным запасом опередили претендентов на победу. Дуэт из России набрал 92.4000 балла.

Итальянцы Джорджио Минисини и Манила Фламини завоевали серебро (90.7333). В тройку лучших также попали испанцы Поу Рибес и Санс Берта Феррерас (85.4333).

Ранее Мальцева и Гурбанбердиева стали первыми на турнире в технической программе.