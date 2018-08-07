Испытания новейшего дальнего бомбардировщика начнутся 16 августа

Новую модификацию российского дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22 с литерами М3М отправят на наземные испытания 16 августа. А первый полет состоится не раньше третьего квартала 2018 года. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева". Как рассказали в компании-разработчике, самолету обновили бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение. Причем часть систем та же, что и на модернизированном стратегическом Ту-160М.

Ранее стало известно, что новые дальние бомбардировщики получат так называемую "стеклянную" кабину: все аналоговые индикаторы и циферблаты заменят на несколько многофункциональных жидкокристаллических экранов. На них будет удобно отображена вся необходимая информация.

Также Ту-22М3М вооружат новой ракетой Х-32. Ее планируют передать военным уже в октябре этого года. Информации о ней немного: дальность полета около 1 тысячи километров, предельная скорость – 5 тысяч километров в час.