Спасти еще больше жизней: воздушная скорая помощь в столице будет работать круглосуточно

Воздушная скорая помощь Москвы теперь будет работать круглосуточно. К ночным полетам допустят только тех пилотов, которые прошли спецподготовку. В таком режиме санитарная авиация дежурила в дни чемпионата мира по футболу и оказалась весьма востребованной.

Диспетчер дает разрешение на посадку, и белоснежный вертолет с красным крестом на борту зависает над территорией больницы. Посадка производится на специальную площадку 15-й клинической больницы. Бригада из трех врачей и двух пилотов будет ждать следующего вызова, которых может быть до 10 в день.

В течении дня дежурство несут сразу три медицинских вертолета. Они обслуживают всю Москву и Подмосковье. Главная задача — быстрая эвакуация пострадавшего с места происшествия. Но, как говорят сами врачи, это не транспортный вертолет, а настоящая реанимация. В воздухе человеку оказывается вся необходимая помощь. На борту, как в реанимобиле, есть и аппарат искусственной вентиляции легких, и дефибриллятор, и масса другой техники, которая может спасти жизнь человеку.

"Есть диэлектрический пол, который позволяет производить, как в простонародье говорят — разряд, прямо в вертолете без посадки. То есть разряд не будет оказывать никакого влияния на врачей и на оборудование вертолета", — рассказывает Александр Сергеев, врач реаниматолог Московского авиационного центра.

Один вертолет дежурит на территории больницы, еще два ждут вызова с аэродрома Остафьево. Чаще всего вылетать нужно на дорожно-транспортные происшествия. При этом зачастую садиться приходится в неприспособленных для этого местах, что требует особого навыка от пилотов. На этих кадрах для спасения жизни молодого человека, попавшего в аварию, вертолет пришлось сажать прямо на территории парка. В другом случае машина приземлилась буквально в нескольких метрах от проходящего трамвая. Но чаще всего приходится совершать посадку на проезжей части.

"По началу нервное состояние, потому что накладывается сложность пилотирования и сложность данной задачи. Пациент кровью истекает, или сердечник. Врачи там их реанимируют, оттуда звуки идут", — говорит Виктор Скок, командир воздушного судна.

С августа вертолеты перешли на круглосуточный режим работы. Эти воздушные дежурства сначала ввели в городе на время поведения чемпионата мира по футболу. Тактика себя оправдала. За время первенства медицинские вертолеты совершили около 200 ночных вылетов. В Московском авиационном центре решили, что так будет всегда. Летчики проходили специальную переподготовку, чтобы получить допуск к ночным вылетам.

"Приходится несколько раз пройтись над местом, с помощью прожектора подсветить, посмотреть, возможно ли посадка, и тогда только выполнять посадку", — объясняет Виктор Скок, командир воздушного судна.

Только в этом году при помощи медицинских вертолетов было спасено более 300 человеческих жизней.