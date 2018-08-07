"Аэрофлот" подтвердил свое присутствие в топ-20 авиахолдингов по пассажиропотоку

Группа "Аэрофлот" уверенно подтвердила свое вхождение в топ-20 авиационных холдингов мира по пассажиропотоку. Этот факт зафиксировали сразу два наиболее авторитетных в мире ресурса по тематике авиабизнеса — американский Air Transport World и британский Flight Airline Business.

В отчете Air Transport World говорится, что "Аэрофлот" совместно с дочерними компаниями занял 19-место по пассажиропотоку в мире. Всего Группа "Аэрофлот" перевезла в 2017 году 50,1 млн пассажиров, продемонстрировав самые высокие темпы роста по этому показателю среди традиционных перевозчиков — 15,4%.

Кроме того, ведущий российский авиационный холдинг закрепился на седьмой позиции среди крупнейших перевозчиков Европы по пассажиропотоку, а среди традиционных авиакомпаний без учета лоукостеров уже второй год подряд удерживает пятую позицию.

Группа "Аэрофлот" заняла в мире 22-е место по выручке и близка к тому, чтобы подняться на запланированную 20-ю ступеньку по данному финансовому показателю.

В рейтинге "Лидирующие авиационные группы" от Flight Airline Business Группа "Аэрофлот" оказалась на 20-й позиции по пассажиропотоку и на 23-й по выручке.

"Важно то, что наше возвращение в элиту мировой отрасли подтвердили сразу два ведущих аналитических центра, — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — Они независимо друг от друга опубликовали о нас данные, которые практически совпадают. Еще несколько лет назад некоторые скептики называли цели нашей Стратегии-2025 утопическими. Сегодня для всех в мире очевидно то, что эти цели не только достижимы, но и достигаются с существенным опережением срока".