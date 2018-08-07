Большая белая акула атаковала ученого на корабле в США

Сотрудник Национальной службы морского рыболовства США едва не оказался в воде один на один с большой белой акулой, которая попыталась сбросить его с корабля. Инцидент попал на видео.

"Такие встречи происходят редко, это эти кадры показывают, что они, безусловно, возможны. Белые акулы — дикие и непредсказуемые животные. Это хорошее напоминание о важности всегда оставаться бдительным", — отметили сотрудники массачусетского подразделения федерального агентства, являющегося частью министерства торговли.

Запись была обнародована после того, как в понедельник были закрыты пляжи в городах Массачусетс и Плимут, где были замечены эти хищники. В последнее время большие белые акулы стали появляться в этих местах с завидным постоянством. Причину этого исследователи видят в комфортной температуре воды и восстановлении колонии тюленей, на которых хищники и охотятся.