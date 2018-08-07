UFC открыл дополнительную продажу билетов на турнир в России из-за ажиотажа

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата заявило о выпуске дополнительных билетов на первый в истории организации турнир в России, который состоится 15 сентября в спорткомплексе "Олимпийский". Об этом сообщил вице-президент UFC Андрей Громковский.

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему турниру Абсолютного бойцовского чемпионата в России. Помимо представителей UFC на ней также присутствовал и российский боец Алексей Олейник, который в главном поединке бойцовского шоу встретится с новозеландцем Марком Хантом.

"Был большой ажиотаж. Мы изменили рассадку и прямо сейчас откроем дополнительную продажу билетов", – цитирует вице-президента UFC ТАСС.

Также Громковский заявил, что допинг-контроль на турнире UFC в России осуществит Антидопинговое агентства США (USADA).