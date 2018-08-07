Шойгу представил нового главного политрука
Руководителем главного военно-политического управления Вооруженных сил России и заместителем министра обороны стал Андрей Картаполов. Об этом объявил глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании. Ранее Картаполов командовал Западным военным округом.
Кроме того, Сергей Шойгу отдельно остановился на подведении итогов Дня ВМФ. Министр отметил, что торжественные мероприятия прошли на всех отечественных флотах и даже на российской базе в сирийском Тартусе. Всего в парадах приняли участие 30 тысяч моряков, 195 боевых кораблей, 130 судов обеспечения и около 70 самолетов и вертолетов морской авиации.
Также глава оборонного ведомства напомнил, что с 21 августа стартует Международный военно-технический форум "Армия" в подмосковном парке "Патриот". В нем примут участие около 1500 компаний, которые представят 26 тысяч образцов своей продукции. Помимо этого, ожидаются 8 национальных экспозиций: Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, КНР, Пакистана, Словакии и Турции.
Самыми интересными разделами "Армии-2018" станут выставки перспективных российских разработок и трофейное оружие, отбитое у сирийских боевиков. А основной темой площадки "Инновационный клуб" станет искусственный интеллект.
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