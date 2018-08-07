В ВСУ узаконят бандеровское приветствие "Слава Украине!"

В армии Украины приветствия советского образца ("Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю!") вскоре намерены по закону заменить на лозунги националистов "Слава Украине!" и "Героям слава!"

Скорую замену воинских приветствий в ВСУ анонсировал министр обороны Украины Степан Полторак. Как рассказал он информагентству "Укринформ", соответствуующий новый законопроект уже "практически готов", и он надеется, что депутаты после каникул его примут.

Кроме того, Полторак сообщил, что данное воинское приветствие нового образца, которое на самом деле было принято в УПА (запрещена в РФ), воевавшей во время Второй мировой войне на стороне фашистов, будет звучать в Киеве во время военного парада 24 августа.

После госпереворота и "Евромайдана" в Киеве эти приветствия стали особенно часто стали использоваться украинскими радикалами-националистами, используют его и некоторые украинские политики, напоминает РИА Новости.