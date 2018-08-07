Мосгорсуд эвакуируют из-за дыма

В здании Московского городского суда произошло задымление.

Мосгорсуд расположен по адресу: Богородский вал, дом 8. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, дым пошел из электрощитовой, из-за этого сработала сигнализация.

Подразделения МЧС прибыли на место происшествия. Из здания были эвакуированы сотрудники и посетители. Однако тревога оказалась ложной.

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