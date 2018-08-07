Роман Еременко присоединится к "Спартаку" 9 августа

Стали известны подробности соглашения между московским "Спартаком" и полузащитником сборной Финляндии Романом Еременко. Договор будет действовать вплоть до последнего еврокубкового матча команды Карреры в нынешнем сезоне. Речь идет о выступлениях в Лиге чемпионов либо в Лиге Европы.

По информации "Спорт-экспресса", дальнейшая судьба 31-летнего футболиста будет решаться спартаковским руководством исходя из уровня игры новичка, а также предложений со стороны других клубов.

Издание сообщает, что Еременко должен присоединиться к "Спартаку" после возвращения команды из Салоник, где красно-белые 8 августа проведут первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Напомним, что соперником москвичей является греческий ПАОК.