В США фильм с Джонни Деппом сняли с проката за месяц до премьеры

Представители компании Global Road Entertainment отменили премьеру фильма "Город лжи" с Джонни Деппом, которая была назначена на 7 сентября. По некоторым данным, звезда "Пиратов Карибского моря" поругался с коллегами, позволив себе забывать текст на съемочной площадке, сообщает Variety.

Журналисты утверждают, что перенос премьеры триллера о расследовании убийств рэперов Тупака Шакура и Ноториуса Биайджи, связан с судебным иском, который подал на Деппа менеджер по локациям картины.

Тот утверждает, что актер бил его по ребрам, оскорблял, а также предлагал деньги за то, чтобы менеджер ударил его в ответ. Кроме того, неназванный представитель съемочной группы подал в суд на режиссера "Города лжи" из-за переработок.

Ранее Депп в одном из интервью рассказал о своей алкогольной и наркотической зависимости. Актер признался, что злоупотребления сказывались на его работе. В частности, он регулярно забывал текст во время съемок.

В последние годы Деппа часто преследуют скандалы. Его обвиняли в насилии над женщинами, а также в воровстве денег.

Картина "Город лжи" должна выйти в России в начале октября.