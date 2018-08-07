Опасный ремонт: остекление балкона обернулось угрозой обрушения
Ремонт балкона с опасными последствиями: остекленная конструкция пошла трещинами, шатается и вот-вот может обрушиться. Хозяйка квартиры требует вернуть деньги за некачественную работу. Но ей отказываются возмещать ущерб, несмотря на решение суда.
Несколько лет Екатерина Борисенко, пенсионерка из Москвы, копила на ремонт в квартире. В первую очередь решила остеклить балкон. Нашла компанию "Оконный супермаркет" с неплохими отзывами, за работы заплатила 180 тысяч рублей.
"Недостатки я заметила практически сразу, выйдя на балкон, я увидела, что повело плинтус. И когда я вызвала мастера-отделочника, он обратил внимание, что панели вздулись. А это повело уже весь балкон", — рассказывает Екатерина Борисенко.
Екатерина Львовна обратилась в компанию с просьбой исправить работу, но те отказали. Тогда пенсионерка заказала независимую экспертизу. Заключение: балкон находится в критическом состоянии и угрожает жизни и здоровью.
"Недалеко школа, ходят дети. В любой момент эта конструкция рухнет. Я же буду нести ответственность как собственник этой квартиры, ответственность за все последствия, которые могут быть", — объясняет Екатерина Борисенко.
Самостоятельно исправить некачественную работу Екатерина не могла. Средств уже не было. Пенсионерка обратилась в суд, который выиграла. Компанию "Оконный супермаркет" обязали выплатить 480 тысяч рублей. Спустя год решение суда так и не было исполнено. Дело в том, что фирма тут же прекратила свою деятельность, сменила юрлицо и название — теперь это "Окна панорама", то есть по документам к старой фирме она не имеет никакого отношения. Гендиректор Артем Рыков, в "Оконном супермаркете" он занимал должность руководителя юридической службы. Именно его подпись стоит в письмах с отказами, которые приходили Екатерине.
- То есть одни и те же лица, только с разными должностями. Те же контакты у фирмы, те же выставки, те же телефоны. Единственное, они с Новослободской переехали на Павелецкую.
Съемочная группа приехала в офис "Окна панорама". Нам пообещали три года гарантийного обслуживания, а срок эксплуатации оконных конструкций 40 лет.
- У нас компания более 16 лет на рынке. У нас свое производство на немецком оборудовании. Сейчас мы называемся ООО "Окна панорама".
- То есть вы то же, что "Оконный супермаркет"?
- Да, у нас раньше был центральный офис на Новослободской, теперь мы переехали на Павелецкую.
Тем не менее, гендиректор Артем Рыков категорически отрицает связь с прошлой компанией. А Екатерину Львовну он не признал, хотя встречался с ней в суде.
"Я не знаю никакой прошлой компании. Я за свое дело отвечаю полностью сам и готов это сказать всем", — заявил Артем Рыков, генеральный директор компании "Окна панорамы".
Но канцелярия с логотипами старой компании говорит о другом.
- "Панорама: оконный супермаркет" и листовка трехлетней давности. Листовка, которую дали Екатерине. Здесь все то же самое. Это что такое? Плагиат или совпадение?
Взыскать деньги получится только со старой фирмы, если в судебном порядке возбудить процедуру банкротства. Тогда заплатить должен будет тот, кто нес ответственность, это, как правило, гендиректор. А компания с новым названием и старым содержанием продолжает принимать заказы от клиентов.
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