В аэропорту Эр-Рияда самолет перепутал взлетку с рулевой дорожкой

Следователи установили причину выезда авиалайнера индийской компании Jet Airways "в поле". Оказалось, что экипаж Boing 737 спутал рулежную дорожу аэропорта Эр-Рияда с взлетно-посадочной полосой и попытался подняться с нее в воздух. Длины дорожки для разбега не хватило, поэтому лайнер съехал с твердого покрытия на грунт, сообщает агентство РИА Новости.

На борту самолета находились 142 пассажира и 7 членов экипажа. Никто из них не пострадал, а аэропорт продолжил работать в обычном режиме.