Авария в голливудском стиле произошла на шоссе в Канаде

Три человека попали в больницу, двое из них в состоянии средней степени тяжести, после поистине кинематографического столкновения двух машин на загруженной трассе под Торонто, сообщает CTV. Камера регистратора зафиксировала момент эффектной аварии.

ДТП произошло около семи часов вечера по местному времени в минувшую субботу, 4 августа, на шоссе 401, где заглох тяжелый пикап. Владелец вместе с двумя пассажирами оттолкали его на разделительную полосу посреди дороги и вызвали эвакуатор. Водитель последнего только успел набрать номер полиции, чтобы договориться о перекрытии одной полосы, как на его глазах в бок заглохшего автомобиля на скорости врезалась легковушка.

От мощнейшего удара пикап развернуло, находившихся в салоне женщину и молодого человека выбросило на асфальт, а содержимое багажника разметало по округе. Сам водитель, находившийся снаружи, отлетел на несколько метров в сторону.

Трое пострадавших были доставлены в госпиталь, двое из них — в состоянии средний степени тяжести. Виновник ДТП, как можно судить по сообщениям, не пострадал.