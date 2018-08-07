Зарубина рассказала, как ради московской прописки Малинин подарил ей крестик жены

В последние годы в СМИ не раз выливались подробности истории взаимоотношений некогда популярной певицы Ольги Зарубиной и Александра Малинина (Выгузова). В программе "Судьба человека" Ольга вспоминает, как познакомилась с ним будучи уже популярной певицей, а Малинин тогда только пришел в группу "Метроном", где она пела.

Зарубина признается, что влюбилась в молодого артиста с горящим взором. О том, что он женат и у него есть ребенок, она не знала. Тем более что и кольца он не носил.

Однажды Александр подарил ей золотую цепочку с крестиком, которая сорвалась с Ольги, и она поняла: видимо, Малинин - не ее мужчина. А позже, говорит Зарубина, она узнала, что это были цепочка и крестик первой жены Малинина, которую он оставил ради новых отношений.

Когда Ольга и Александр стали жить вместе, брат Зарубиной считал, что молодой певец стал жить с его сестрой ради московской прописки. Тогда она в это не верила, но сейчас Зарубина думает, что брат был прав.

Вскоре у них с Александром родилась дочка с серьезными проблемами со здоровьем. Однако до нее Малинину не оказалось никакого дела — он оставил Ольгу с Кирой, которой тогда было 9 месяцев.

Малинин тогда уже стал известным певцом и собирал залы, получал существенные гонорары, однако даже полагавшиеся по закону 25 рублей алиментов жене и дочери не платил.

Позже Ольге Зарубиной и вовсе пришлось сдавать тест ДНК, чтобы доказать: Кира – дочь Малинина. Тогда она уже жила в США, куда перебралась вместе со вторым мужем — концертным директором Владимиром Евдокимовым и дочерью после грандиозного скандала с фонограммой на выступлении в Чебоксарах.

Кира только в 13 лет узнала о том, кто ее отец. Тогда она сбежала из дома, и долгое время между дочерью и матерью были крайне непростые отношения. Меняться в лучшую сторону они начали лишь недавно. А вот с настоящим отцом нормальных отношений у Киры так и не складывается.

Почему Ольга считает, что дочь отчасти повторяет ее судьбу, какую роль в жизни Зарубиной и Малинина сыграл Дмитрий Харатьян, что на самом деле стояло за скандалом с фонограммой на концерте в Чебоксарах? Как выживали в США Зарубина с Евдокимовым и маленькой дочкой, и как отношения Киры со знаменитым отцом складываются сейчас?

Об этом певица рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".