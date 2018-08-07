В Московской соборной мечети попрощались с Орханом Джемалем

В Московской соборной мечети завершилось прощание с журналистом Орханом Джемалем, который был убит в Центральноафриканской Республике вместе со своими коллегами Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко.

По исламской традиции тело покойного после омовения вынесли во двор мечети, где была совершена погребальная молитва. Проститься с погибшим пришли его родственники, друзья и коллеги.

"Вся его жизнь — это подвиг, борьба, ради справедливости, против неправды... Он всегда приходил на помощь слабым", — рассказал ТАСС журналист Максим Шевченко.

"Таких людей редко можно где встретить. Если бы таких людей было хотя бы чуть-чуть больше в мире, то мир был бы намного лучше", — подчеркнул Мансур Джемаль, младший сын Орхана.

Похоронен журналист будет сегодня же в мусульманском секторе на Хованском кладбище столицы.

Ранее в столице простились с режиссером-документалистом Александром Расторгуевым, отпевание прошло в храме Космы и Дамиана в центре Москвы. На церковную церемонию пришли режиссеры Сергей Мирошниченко, Любовь Аркус, поэт Лев Рубинштейн, журналист Леонид Парфенов и другие.

"Герой и гений. Замены таким людям нет и быть не может. Огромное горе", — сказала РИА Новости сценарист Сусанна Баранжиева.

Официальная церемония прощания состоится в ритуальном зале Троекуровского кладбища, где позже будет похоронен режиссер.

Прощание с оператором Кириллом Радченко по просьбе родственников прошло в закрытом режиме, на церемонии присутствовали только родные и близкие погибшего. Сегодня Радченко похоронят на Булатниковском кладбище.

В Центральноафриканскую Республики журналисты приехали для съемок документального фильма. Их тела с огнестрельными ранениями были обнаружены неподалеку от города Сибю. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Убийство".