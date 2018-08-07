Тренер ПАОК Луческу оценил игру "Спартака"

Накануне первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между ПАОК и "Спартаком" главный тренер греческой команды Рэзван Луческу дал оценку предстоящему сопернику. По мнению румынского специалиста, москвичи могут воспользоваться любой ошибкой его футболистов.

"Это сплоченная и очень хорошо организованная команда, особенно при игре без мяча. У них есть опыт, и они могут воспользоваться любой ошибкой, которую мы совершим", — приводит слова Луческу РИА Новости.

Напомним, что первая игра между "Спартаком" и ПАОК состоится в Салониках 8 августа. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.