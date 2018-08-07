Якутского кандидата в депутаты вычеркнули из списков за дебош в номере летчиков

Заместитель генерального директора ГУП ЖКХ Якутии Юрий Садовников исключен из списка кандидатов в депутаты из-за дебоша.

5 августа Садовников находился в гостинице в Усть-Нере. Сначала он пил в своем номере один, потом пришел в соседний номер, в котором находились пилоты авиакомпании "Полярные авиалинии". Мужчина стал настойчиво предлагать им выпить, а когда ему отказали, начал вести себя агрессивно и угрожать: он представлялся депутатом и обещал всех уволить. Пилоты вызвали полицию. Позже в Сети появилась видеозапись дебоша в гостинице.

Выборы в Ил Тумэн Якутии пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Садовников тоже должен был принять в них участие. Однако, как заявил секретарь Якутского регионального отделения "Единой России" Сахамин Афанасьев, чиновник был исключен из списков кандидатов "за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам". Садовников не является членом "Единой России", а должен был идти на выборы как сторонник партии.

Как сообщает "Интерфакс", врио главы Якутии Айсен Николаев поручил начать служебную проверку по этому инциденту и принять меры в отношении провинившегося чиновника.