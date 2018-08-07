Авария вертолета Ми-171А2 во время испытаний в Приэльбрусье попала на видео

В сети размещены кадры инцидента, произошедшего 3 августа во время испытаний вертолета Ми-171А2, проходивших в Приэльбрусье.

По предварительной информации, в полете, закончившимся аварией, отрабатывался прерванный и продолженный взлет. Отдельные источники утверждают, что в этот момент один двигатель был выключен.

На записи видно, что винтокрылая машина снизилась, коснулась землю, после чего не сумела снова взлететь и буквально встала на нос, задев лопастями грунт.

В результате инцидента никто не пострадал, однако не исключено, что сам летательный аппарат восстановлению не подлежит.

По данным российского вертолетостроительного холдинга АО "Вертолеты России ", чьи специалисты занимаются тестированием машины, Ми-171А2 является новейшим многоцелевым вертолетом среднего класса. Первый опытный образец приступил к летным испытаниям в ноябре 2014 года.

Крейсерская скорость Ми-171А2 составляет 260 километров в час, дальность полета составляет 800 километров, экипаж – два человека. Вертолет может принять на борт до 24 пассажиров.