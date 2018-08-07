Удар ножом за замечание: пострадавший лишился почки, нападавший задержан

Полиция Красногорска задержала мужчину, который набросился с ножом на прохожего в ходе парковочного конфликта. Стали известны и новые подробности этой дикой истории.

Все происходило во дворе жилого дома, под прицелом камеры наблюдения. Двое местных жителей возвращались из магазина. Один из них решил помочь женщине с парковкой. Второй в этот момент подошел к ее супругу, который наблюдал за процессом, и, вероятно, сделал какое-то замечание. В ответ муж автовладелицы выхватил нож и нанес оппоненту несколько ударов.

"Нанес первый удар в шею, чтобы выбить его, а потом дальше по всему телу. Удары были точечные, человек знал, куда бьет. Как мне муж уже сейчас говорит, он крутился, пытался увернуться, потому что понимал, что человек знает, куда бьет, чтобы попасть в жизненно-важные органы", — рассказывает Елена Гаврилова, супруга пострадавшего.

Скорую вызвали соседи, на глазах у которых разворачивался конфликт. Пострадавший в больнице, в тяжелом состоянии. Он перенес операцию по удалению почки. Против нападавшего возбуждено уголовное дело.