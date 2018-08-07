Модрич согласовал с "Интером" условия личного контракта

Лучший игрок прошедшего в России чемпионата мира по футболу Лука Модрич договорился с руководством миланского "Интера" об условиях личного контракта. Ранее сообщалось, что хорватскому полузащитнику итальянцы предложили зарплату в 10 миллионов евро за сезон.

По информации еженедельника "Футбол", помимо финансовой стороны вопроса были улажены и игровые моменты. Модрич согласился с той ролью, которую ему отводит на поле тренер Лучано Спаллети.

Теперь звездный хорват планирует встретиться с президентом "Реала" Флорентино Пересом, чтобы убедить последнего продать футболиста в "Интер". В настоящий момент руководство "сливочных" не намерено расставаться в Модричем.