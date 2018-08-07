Гибель врачей: в Донбассе противотанковой ракетой уничтожена скорая помощь

В Донецкой народной республике украинские силовики обстреляли санитарный автомобиль у поселка Набережное. Погибли водитель и двое военных врачей. Машина ехала с включенными проблесковыми маячками, не скрываясь. По ней произвели выстрел противотанковой управляемой ракетой. В республике заявляют, что обстрелы в последнее время участились. Только за сутки перемирие было нарушено шесть раз.

Выбитые стекла, посеченные осколками стены... Жители поселка Гольмовский под Горловкой разбирают завалы в квартирах после очередного обстрела со стороны украинских военных. В кухню этой снаряд попал прямой наводкой. Люди не пострадали.

"Женщина в шоке, говорить не может на камеру", — отмечает представитель ДНР Эдуард Басурин.

Огонь по Гольмовскому украинские силовики, чьи позиции находятся в 3 километрах отсюда, открыли примерно в полночь, когда большинство людей спали и не могли укрыться в подвалах. Попадания в основном — в крыши домов. В одном из домов едва не погибли дети. Осколки застряли в перекрытиях.

Судя по всему, украинские военные стреляли из зенитных установок. По словам людей, они слышали разрывы в воздухе. А затем свист летящих осколков.

"Когда же все это закончится", — эмоционально вопрошает бабушка на костылях.

О том, что огонь, скорее всего, велся из зенитки, говорит такая находка: местные жители нашли наконечник снаряда рядом с подъездом.

За последние сутки украинские военные 6 раз нарушили режим прекращения огня. В городах и селах разорвались более сотни снарядов. Ранен один мирный житель.