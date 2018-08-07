Проблема в документах, а не в навозе: юную наездницу обвинили в нападении на полицейских

Отсутствие разрешения на перевозку детей на лошади, а не навоз на проезжей части Астрахани стали причиной конфликта с участием 16-летней наездницы. Такую позицию озвучили в региональном управлении МВД, сотрудники которого в минувшие выходные скрутили девушку на глазах у прохожих. Делом уже заинтересовался Следственный комитет.

Инцидент, настаивают полицейские, произошел в рамках рейда по проверке лиц, осуществляющих катание на лошадях. Этот бизнес правоохранители давно пытаются закрыть, но безуспешно. На сей раз наездницу остановили на центральной набережной Волги, но, как утверждают блюстители порядка, она отказалась показать какие бы то ни было бумаги, а после, когда ей предложили проследовать в отделение, оторвала одному из сотрудников погон, пуговицы, нагрудный знак и видеорегистратор.

На записи, сделанной коллегой юной наездницы, видно, как полицейские и казаки силой оттаскивают девушку к служебной машине и заковывают в наручники. По версии пострадавшей стороны, конфликт возник из-за навоза на проезжей части, который правоохранители не дали убрать, а тут же применили силу.

Первоначально сообщалось, что наездницу отпустили домой, узнав, что она несовершеннолетняя, однако в УМВД подчеркнули, что ее доставили в отделение, куда вечером вызвали родителей.

В хитросплетениях этой истории теперь предстоит разобраться следователям — во вторник собранные полицейскими материалы были переданы в региональное управление СКР "для принятия процессуального решения", причем не в отношении служителей закона, а именно оказавшей сопротивление наездницы. В то же время в отношении полицейских проводится внутреннее расследование.