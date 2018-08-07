В аэропорту Франкфурта из-за пассажира с ребенком эвакуировали сотни людей

В аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне федеральная полиция эвакуировала сотни пассажиров, находившихся на втором и третьем этажах здания. По сообщениям, с половины двенадцатого утра по местному времени, посадки на рейсы в первом терминале были остановлены и началась эвакуация.

Телеканал N-TV сообщает, что причиной для такой операции мог стать пассажир с ребенком, миновавший пункт досмотра без разрешения. Аналогичная ситуация произошла неделю назад в Мюнхене, тогда были отменены 200 рейсов, отмечает телеканал "Россия 24".