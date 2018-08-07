Дмитрий Медведев назвал бюджетные приоритеты на три года

Приоритетами в проекте бюджета на 2019 года должны оставаться выполнение майского указа президента и обеспечение макро-экономической стабильности. Об этом заявил Дмитрий Медведев на совещании по бюджетным расходам на ближайшие три года. 7 августа обсуждали в основном траты на ЖКХ и строительство.

"В новом бюджетном цикле мы прежде всего должны сосредоточиться на достижении основных целей национального развития, которые сформулированы в майском указе президента, предусмотреть все необходимые для этого средства. Конечно, не забывая о традиционных для нашей современной бюджетной политики задачах – об обеспечении макроэкономической стабильности и выполнении социальных обязательств, — обратился к членам российского правительства глава кабинета министров. — Чтобы сконцентрировать ресурсы именно на этих важнейших направлениях, получить на выходе конкретный результат, мы занимаемся подготовкой национальных проектов. По каждому определяем контрольные точки и показатели, а также объемы необходимых".