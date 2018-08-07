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Сердечно-сосудистые заболевания и их лечение 25 минут назад
Женщины чаще умирают от сердечного приступа, если их лечит мужчина-врач
В основе сердечно-сосудистых заболеваний лежит странный гендерный парадокс: у мужчин заболевания сердца диагностируются чаще в течение жизни, однако женщины с подобным диагностированным недугом выживают реже. Учёные предполагают, что мужчины-врачи хуже лечат женщин с сердечными приступами, чем их коллеги-женщины.
Как говорит один из авторов работы Сет Карнахан (Seth Carnahan) из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, по всей видимости, гендерное соответствие между врачом и пациентом имеет большое значение.
Он и его коллеги изучили информацию о более чем полумиллионах пациентов, которые посетили отделение неотложной помощи во Флориде из-за сердечного приступа (что на медицинском языке называется "острым инфарктом миокарда") с 1991 по 2010 годы. Записи включали в себя данные о возрасте, расе, истории болезни пациентов, а также имена их лечащих врачей. Таким образом, учёные выяснили пол медика.
Оказалось, что вероятность смерти женщин от сердечного приступа была несколько ниже, если их лечащим врачом в больнице была представительница прекрасного пола.
Даже приняв во внимание все факторы о пациентах, учёные обнаружили, что у женщин было чуть меньше шансов пережить сердечные приступы, чем у мужчин. Согласно данным, при лечении пациентов врачами-мужчинами умерло 12,6 процентов мужчин в сравнении с 13,3 процентов женщин.
Если же лечением занимались женщины, то гендерный разрыв в отношении женщин был меньше, но всё же сохранялся: в этих случаях умирали 11,8 процентов мужчин в сравнении с 12 процентами женщин.
"Наша работа подтверждает предыдущие исследования, показавшие, что у врачей-женщин, как правило, итог лечения лучше, чем у врачей-мужчин. Новые данные показывают, что преимущество лечения врачами-женщинами особенно остро ощущается в случае пациенток", — заключает Карнахан.
Поскольку исследование является наблюдательным, его авторы не могут давать никаких конкретных ответов относительно того, почему мужчины-врачи "отстают" от своих коллег-женщин.
Специалисты предполагают, что мужчины могут менее успешно общаться с пациентками, что приводит к неправильному пониманию тяжести сердечного приступа. Также они могут ошибочно предположить, что сердечные приступы у женщин такие же, как у мужчин, хотя у первых порой возникают иные симптомы (хроническая боль, к слову, возникает у мужчин и женщин тоже по-разному). И, конечно, учитывая, что женщины-врачи справлялись лучше, может быть и так, что врачи-мужчины были в целом менее квалифицированы.
Тем не менее подобная гендерная разница, скорее всего, не имеет единого объяснения. У женщин сердечные приступы часто возникают в более старшем возрасте, что увеличивает риск появления более серьёзного недуга и смерти пациентки. Женщины также могут отложить обращение в больницу после того, как у них случился сердечный приступ, из-за преуменьшения или неправильного истолкования своих симптомов. Наиболее атипичные симптомы: одышка, тошнота, рвота, а также боль в спине и челюсти.
"Самое главное, что читатели могут почерпнуть из нашего исследования, — это разница в симптомах сердечного приступа у мужчин и женщин. Читатели должны знать, что женщины могут испытывать сердечный приступ, несмотря на отсутствие боли в груди. Своевременное обращение в скорую помощь, вероятно, будет иметь большее значение, чем пол врача", — заключает Карнахан.
Результаты исследования представлены в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали, что изменения погоды провоцируют возникновение сердечной недостаточности, а популярные нынче мультивитамины, как оказалось, не уберегут от развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Также специалисты считают, что спасти многие жизни до приезда скорой помощи помогут дроны-дефибрилляторы.
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