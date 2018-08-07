Алишер Усманов признал факт продажи акций "Арсенала"

Алишер Усманов официально подтвердил информацию о продаже 30% акций лондонского "Арсенала", принадлежавших российскому предпринимателю. Ранее сообщалось, что американец Стэн Кронке выкупил долю россиянина за 550 миллионов фунтов стерлингов, став единоличным владельцем "канониров".

"Я принял решение продать мои акции футбольного клуба "Арсенал", который может быть лучшим футбольным клубом мира", — цитирует Усманова ТАСС.

Также российский предприниматель пожелал больших успехов лондонскому клубу и всем его сотрудникам.