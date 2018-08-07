Избитый в ярославской колонии Макаров попал в ШИЗО за отказ мыть туалет

Избитый в ярославской колонии Евгений Макаров рассказал, что помещен в штрафной изолятор (ШИЗО) за отказ вымыть туалет.

Как сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин, заключенные получил взыскание в виде водворения в ШИЗО после того, как ему предложили взять инвентарь и сделать уборку в камере, в частности, вымыть туалет. Молодой человек отказался.

По факту избиения заключенного Макарова ранее было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. 17 сотрудников колонии были отстранены от должности. Задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест.

В УФСИН по региону не стали комментировать информацию о дисциплинарном взыскании в отношении Макарова, сославшись на неразглашение персональных данных.

Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова в июле опубликовала "Новая газета"​​​. Инцидент произошел год назад в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.