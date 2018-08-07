В Голливуде собираются убрать звезду Трампа с "Аллеи славы"

Совет города Западный Голливуд в американском штате Калифорния единогласно высказался за то, чтобы убрать звезду, посвященную президенту США Дональду Трампу, с голливудской "Аллеи славы".

Как передает "Интерфакс", об этом сообщило агентство Associated Press, подчеркнув, что совет города порекомендовал Голливудскую торговую палату, которая управляет знаменитой улицей, сделать это по причине того, что отношение Трампа к женщинам и другие его действия "вызывают беспокойство".

После этого руководитель палаты Лерон Гублер заявил, что в его ведомстве не распоряжаются тем, чтобы убрать чьи-либо звезды с голливудской аллеи, так как они "являются частью истории".

В июле мужчина киркой разбил звезду Трампа на "Аллее славы", после чего сдался полиции, которая обвинила его в вандализме.

Звезда нынешнего американского президента появилась на голливудской "Аллее славы" в 2007 году и была приурочена к его деятельности в качестве продюсера конкурса красоты "Мисс Вселенная".

Голливудская "Аллея славы" — ряд тротуаров по обеим сторонам улицы на протяжении пятнадцати кварталов на Голливудском бульваре и на протяжении трёх кварталов на Вайн-стрит, в Голливуде, одном из районов Лос-Анжелеса.

Более чем 2500 пятиконечных медных звезд вмонтированы в плиты тротуара. "Аллея славы" представлена именами актёров, музыкантов, продюсеров, директоров музыкальных и театральных групп, вымышленных реальных персонажей, и многих других за их вклад в индустрию развлечения и искусства. "Аллеей славы" управляет Голливудская торговая палата, и её финансирует Hollywood Historic Trust.

Кроме Трампа звезда есть ещё у одного американского президента — Рональда Рейгана, который в молодости был киноактером.