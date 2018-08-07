Новую версию армейской "Коровы" запустят в серию в 2019 году

Новую модификацию тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В собираются запустить в серию уже в следующем году. Широкой публике первую опытную машину представят на форуме "Армия-2018" в конце августа, куда она доберется своим ходом. После этого запланированы сначала заводские, а потом и государственные испытания, сообщает агентство ТАСС.

Ми-26, который в войсках еще называют "Коровой", – один из самых грузоподъемных вертолетов в мире. На борт он способен взять до 20 тонн, а его предельная взлетная масса достигает 56 тонн.

Модификация Т2В отличается от базовой версии, прежде всего, бортовым радиоэлектронным оборудованием. Благодаря комплексу НПК90-2В, вертолет умеет автоматически двигаться по заданному маршруту, заходить на посадку и даже уходить на запасной аэродром, если на основной сесть не получается.

Кроме того, конструкторы значительно переработали кабину Ми-26Т2В: поставили новые энергопоглощающие кресла, убрали обычные циферблаты и индикаторы и заменили их ЖК-дисплеями, которые к тому же не "засвечивают" очки ночного видения.

Литра "В" в названии вертолета означает, что на нем установлен комплекс бортовой обороны "Витебск". Он способен заметить пуск зенитной ракеты с инфракрасной системой наведения и ослепить ее лазером. На испытаниях БКО отразил все 20 ракет ПЗРК "Игла".