Сточные воды в Москве чистят гиацинтами

Для доочистки поверхностных сточных вод в Москве используют водный гиацинт (эйхорнию).

"С помощью корневой системы и контактирующих с водой листьев растение усваивает из воды неорганический углерод карбонатов, минеральные соли, низкомолекулярные углеводы, аминокислоты и другие вещества", — рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".

Лабораторные исследования подтверждают, что после доочистки эйхорнией в воде снижаются показатели БПК, показатели по взвешенным веществам, нефтепродуктам, хлоридам, сульфатам и азоту, отметили на предприятии.

С начала лета "Мосводосток" высадил 11 тысяч новых растений более чем на 45 водных объектах столицы.