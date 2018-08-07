Российские велосипедистки завоевали медали чемпионата Европы

В Глазго продолжается чемпионат Европы по летним видам спорта. Коллекция сборной России пополнилась серебряной и бронзовой наградами, завоеванными на велотреке.

В мэдисоне Гульназ Бадыкова и Дарья Климова набрали 38 очков, что принесло нашим девушкам серебряные награды. Победа досталась датчанкам – 42 очка. Бронзовые награды у голландского дуэта.

Трехкратная чемпионка турнира в Глазго Дарья Шмелева завоевала на этот раз бронзу. Дарья заняла третье место в кейрине. Анастасия Войнова оказалась седьмой. Чемпионкой стала Матильда Гро, серебро – у бельгийки Ники Дегренделе.