Беляева и Тимошинина взяли серебро чемпионата Европы в прыжках с вышки

На проходящем в Глазго чемпионате Европы по летним видам спорта разыгран очередной комплект наград в прыжках в воду. Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина заняли второе место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина набрали в сумме 288,60 балла, что принесло им серебряные медали первенства Европы. Наши спортсменки уступили чемпионкам британскому дуэту Эден Чен и Лу Тулсон – всего 1,14 балла.

Чен и Тулсон победили с результатом 289,74. На третьем месте спортсменки из Германии Мария Курьо и Елена Вассен (284,64).