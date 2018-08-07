В 52 года ушел из жизни бас-гитарист и художник группы "Кино" Андрей Крисанов

В Санкт-Петербурге на 53-м году ушел из жизни музыкант, актер и художник Андрей Крисанов. Более всего он известен сотрудничеством с группой "Кино", сообщает "Интерфакс".

Именно он был автором легендарной обложки альбома "Группа крови", выпущенного этой группой в 1988 году.

Кроме того, Андрей Крисанов в составе группы "Кино" играл на бас-гитаре. Правда, только на концертах, но в записях альбомов участия не принимал.

Он также снимался в культовых фильмах "АССА", "Рок" и "Последний герой".

В 1980-х годах Крисанов вошел в группу "Новые художники", созданную Тимуром Новиковым, а с 1986-го занимался декорациями не только для группы "Кино", но и для "Поп механики".

Музыкант Андрей Вишня на своей странице в "Фейсбуке" сообщил, что минувшей зимой просил его об интервью, однако Крисанов "уже не хотел ни о чем говорить".

По сообщениям ряда СМИ, музыкант в последнее время тяжело болел.