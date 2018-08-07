На Украине умер актер из сериала "Возвращение Мухтара"

На Украине умер актер и режиссер-постановщик киевского "Театра на Подоле" Игорь Славинский, который телезрителям известен по сериалам "Возвращение Мухтара", "Девять жизней Нестора Махно" и некоторым другим.

Артисту было 65 лет. О причинах его смерти не сообщается, однако украинские СМИ предполагают, что он мог умереть из-за проблем с сердцем. В 2005 году Славинскому сделали операцию на сердце — поставили искусственный клапан.

В 2018 году Игорь Славинский получил звание народного артиста Украины, передает РИА Новости.

Соболезнование родным и близким Славинского в своем "Твиттере" выразил президент Украины Петр Порошенко.