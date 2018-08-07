В Москве простились с убитыми в Африке журналистами

В Москве простились с погибшими журналистами Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко. Они были убиты во время поездки в Центрально-Африканскую республику, где собирались снимать документальный фильм. В одну из самых опасных стран мира они въехали по туристической визе, не сообщив посольству о своих планах. В Следственном Комитете России возбудили уголовное дело. Основная версия — убийство с целью ограбления, передает телеканал "Россия 24".

Проститься с Александром Расторгуевым пришли десятки человек. Панихида прошла во вторник в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве в закрытом формате.

Александр Расторгуев родился 26 июня 1971 году в Ростове-на-Дону. В 1999 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 2000-х годах работал режиссером в телерадиокомпании "Дон-ТР" (Ростов-на-Дону), затем — в петербургской редакции телеканала НТВ. Расторгуев похоронен на Троекуровском кладбище.

Прощание с журналистом Орханом Джемалем состоялось в Московской соборной мечети. Проститься с журналистом пришли его друзья и коллеги, у входа во двор перед входом в мечеть выстроилась очередь.

"Вся его жизнь — это подвиг, борьба, ради справедливости, против неправды. Он всегда приходил на помощь слабым, он всегда вставал на сторону тех, кому угрожала опасность, кто подвергался гонениям", — сказал журналист Максим Шевченко.

Говоря о своем отце, младший сын Орхана Мансур отметил, что он был очень хорошим человеком. "Таких людей редко можно где встретить. Если бы таких людей было хотя бы чуть-чуть больше в мире, то мир был бы намного лучше". Похоронили Орхана Джемаля в мусульманском секторе на Хованском кладбище в Москве.

Чтобы проводить в последний путь журналиста и кинооператора Кирилла Радченко, погибшего 31 июля, близкие друзья и родственники пришли в Царицынский судебно-медицинский морг. Церемония прощания прошла в закрытом режиме.

"Как человек он был замечательный — честный. И работяга был парень, и просто очень порядочный человек. Он очень любил свою работу и переживал за людей. Мы с ним вместе работали два года", — рассказал Алишер Игамов, оператор информационного агентства Абхазии Anna-News. Похороны состоялись на Булатниковском кладбище.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года стало известно, что днем ранее в Центральноафриканской Республике, около города Сибю, погибли трое российских граждан, имевшие при себе журналистские документы на имя Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Журналисты работали в ЦАР над документальным фильмом. Они приехали в Банги 27 июля и отправились на джипе на север — сначала в Декоа, затем далее в Кага-Бандоро для съемок серии репортажей в полевых условиях. С ними был водитель — гражданин ЦАР. По сообщению местного радио, 30 июля в 24 км от Сибю между деревнями Кене и Кпаку журналисты были захвачены и убиты. Водитель спасся.