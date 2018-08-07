Татьяна Покровская: организация чемпионата Европы напоминает первенство ЖЭКа

На чемпионате Европы по летним видам спорта завершился турнир по синхронному плаванию. Сборная России одержала блестящую победу, выиграв 8 золотых медалей из 9.

Светлана Колесниченко выиграла две золотых награды в турнире солисток – в технической и произвольной программах. В паре с Варварой Субботиной Светлана завоевала еще две награды высшей пробы в соревнованиях дуэтов. Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали два титула чемпионов Европы в технической и произвольной программах в смешанных дуэтах Сборная России одержала две победы в групповых соревнованиях – опять же в технической и произвольной программах. Российская команда не участвовала только в комбинации, где чемпионками стали украинки.

Главный тренер сборной России Татьяна Покровская осталась довольна выступлениями подопечных, но дала низкую оценку организации соревнований. "Недовольны организацией соревнований. Тренироваться было негде, потому что мелкий бассейн, хлора много. А когда вчера посмотрели по телевизору, как проходят соревнования по плаванию, нам просто стало грустно. А мы что за вид спорта? Плавание проходит как грандиозное шоу, как спектакль, торжественность, трибуны громадные, а у нас… Как будто первенство ЖЭКа. Обидно. Что наш вид спорта – не вид спорта?", — цитирует Татьяну Покровскую РИА Новости.