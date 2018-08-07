Петербуржец среди бела дня похитил ребенка у бывшей жены

Житель Санкт-Петербурга похитил дочь у бывшей супруги, которую пытался лишить родительских прав. Инцидент произошел за два дня до судебного заседания у дома №15 по проспекту Большевиков. Камеры наблюдения сняли злоумышленника на видео.

Помочь Александру, который расстался с женой полтора года назад, вызвались племянница и ее знакомый — они полтора часа дежурили во дворе, пока родители вместе гуляли с ребенком, впервые за последние три месяца. На кадрах видно, как отец отдает дочку подбежавшему молодому человеку, а сам удерживает бывшую супругу, чтобы она не бросилась в погоню.

Тем не менее, Ирине удалось вырваться и догнать "Жигули", в салоне которых находилась ее дочь, но водитель сбил женщину с ног.

"Прохожие остановили машину, даже разбили стекло, вызвали реанимацию, скорую ДПС, но так как это гражданские отношения, то полиция не смогла забрать ребенка и передать матери, только оформили ДТП с наездом на пешехода", — отмечает автор в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По данным Ирины, Александр несколько раз перевозил дочь в пределах Санкт-Петербурга, а в конце июля отправил к родственникам под Тамбов, но встречаться с ней не позволяет.

Судебное заседание назначено на 29 августа.