В Москве задержаны трое подозреваемых в избиении французского актера Насери

В Москве задержаны трое подозреваемых в избиении известного французского актера Сами Насери. Всех их собираются отправить по арест, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Напомним, Насери подрался, предположительно, с гражданами Белоруссии в одном из московских караоке-клубов. Конфликт разгорелся вокруг микрофона, который актер отказался отдавать. В итоге Насери получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его уже успешно прооперировали в Научно-исследовательском институте глазных болезней.

Сами Насери прославился после серии фильмов "Такси" Люка Бессона. Он играл марсельского таксиста-гонщика Даниэля, который помогал местной полиции ловить преступников. Первая часть собрала в прокате 210 миллионов долларов при бюджете примерно в 50 миллионов.