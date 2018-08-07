Кобзон выписался из больницы

Народный артист СССР Иосиф Кобзон выписан из больницы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник, отметив, что дальнейшая помощь певцу будет оказываться амбулаторно.

"Его состояние по-прежнему вызывает опасение врачей", — отметил собеседник агентства.

Народный артист СССР, 80-летний Иосиф Кобзон, первый заместитель руководителя думского комитета по культуре 27 июля 2018 года был экстренно помещен в одну из московских больниц после ухудшения самочувствия.

В клинике он проходил курс химиотерапии – с 2005 году Кобзон борется с онкологическим заболеванием и перенес несколько операций.

При этом его сестра Гелена опровергла слухи о том, что ее брат впал в кому, подчеркнув, что он проходит плановое лечение. Супруга певца, Нелли Кобзон отказалась комментировать информацию о состоянии здоровья мужа, заявив, что это "личное дело его самого, семьи и самых близких друзей".

Она предложила тем, кто волнуется за здоровье артиста, пожелать "Иосифу Давыдовичу добра, хорошей энергии, здоровья".