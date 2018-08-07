Бывший вратарь сборной Англии подписал контракт с "Бернли"

Джо Харт, сыгравший 75 матчей за сборную Англии, перешел из "Манчестер Сити" в "Бернли". Харт подписал с "бордовыми" контракт сроком на два года.

В среду 31-летний Джо Харт был представлен в качестве футболиста "Бернли". Два последних сезона Харт провел в арендах. В сезоне 2016/17 он выступал за итальянский "Торино", а в прошлом первенстве защищал ворота "Вест Хэма". Харт, защищавший ворота англичан на протяжении 10 лет, не был включен в состав сборной Англии для участия в чемпионате мира 2018.

Джо Харт усилил и без того мощную вратарскую бригаду "Бернли". В составе новой команды Харта входят Ник Поуп и Том Хитон. Поуп был третьим вратарем англичан на последнем чемпионате мира, а Хитон входил в расширенную заявку сборной Англии.