"Тюрьма лучше, чем жить с ним": в "Прямом эфире" - откровения сестер, убивших отца

Очередная программа Андрея Малахова "Прямой эфир" посвящена теме, которая потрясла многих: в Москве три сестры 17,18 и 19 лет жестоко расправились со своим отцом. Кто на самом деле был Михаил Хачатурян – благотворитель и истинно верующий человек, или жестокий домашний тиран?

И кто сами девушки: жертвы домашнего тирана или хладнокровные убийцы? В студии гости – о том, что чужая семья – потемки, а по соцсетям невозможно судить о реальной жизни семьи Хачатурян.

В частности, как отметил Андрей Малахов, на страницах в соцсетях убитого главы семейства среди трех тысяч фотографий есть даже снимок с ним – в Израиле, во время схождения Благодатного огня.

Советник главы управы говорит, что Хачатурян действительно торговал наркотиками, но его невозможно было привлечь к ответственности, потому что ему все сходило с рук.

Правозащитникам девушки рассказали, что однажды их отец якобы даже угрожал полицейскому, который пытался разобраться с Михаилом Хачатуряном. Прозвучала в студии и аудиозапись, на которой Хачатурян нецензурно, грубо и с угрозами обращается к своим дочкам.

Правозащитники пообщались с сестрами Хачатурян в СИЗО и поразились тому, что девочки себя чувствуют себя спокойно в местах заключения. Судя по их признаниям, это так потому, что для них "ад закончился". Одна из сестер призналась, что "тюрьма это лучше, чем жить с ним".

В программе "Прямой эфир" свое первое телеинтервью дала и мать девушек Аурелия Дундук, которая уже несколько лет не живет вместе с дочками и мужем.