Дома Urban Group достроят к 2023 году

Достроить все проблемные дома компании Urban Group планируется к 2023 году. План уже утвердило правительство России.

На первом этапе будут выделены 3 миллиарда рублей из бюджета Подмосковья и столько же из резервного фонда федерального правительства. Средства перечислят Фонду защиты прав дольщиков. В дальнейшем федеральный и областной бюджеты будут покрывать расходы на равных. Покупателям квартир в жилых комплексах "Лайково" и "Лесобережный" предлагали вернуть деньги вместо жилья, но люди не согласились на этот вариант.

"Мы приняли решение достраивать все дома, даже те, которые, что называется, люди покупали на этапе котловане. Хотели отдать деньгами, но после консультаций, после встреч решили, что будем строить, будем достраивать весь объем", — объяснил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.