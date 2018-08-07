С парковки в реанимацию: добить пострадавшего мужчине с ножом помешала жена

В Красногорске заведено уголовное дело против мужчины, набросившегося с ножом на прохожего, который сделал ему замечание. Пострадавший в реанимации, в тяжелом состоянии. Вопрос со стоянкой во дворе новостройки стоит настолько остро, что соседи прокалывают друг другу шины и срывают с автомобилей дворники. Теперь дошло до поножовщины.

Поход за собачьим кормом закончился для жителя Красногорска реанимацией. Во дворе Кирилл и его друг Алексей заметили, что женщина-водитель никак не может припарковаться.

"Я решил помочь словесно, а Кирилл прошел по прямой. И буквально в течение минуты меня окрикнули, сам Кирилл уже еле-еле говорил, держась за шею", — рассказывает Алексей Крутицкий, друг Кирилла Гаврилова.

События развивались стремительно. О чем успели поговорить Кирилл и супруг женщины-водителя — загадка. Мужчина выхватил нож и ударил сделавшего замечание в шею и спину. Сбежались соседи, оказали первую помощь. Сам нападавший на время исчез, но уже через 10 минут вернулся.

"Он пошел домой, взял нож намного больше, тесак вообще какой-то большой был, и вернулся со словами: "Я его сейчас добью", — говорит Елена Гаврилова, супруга пострадавшего Кирилла Гаврилова.

Добить помешала жена нападавшего, усадила буйного мужа в машину. Кирилла увезли на скорой помощи. Врачам пришлось удалить ему почку.

"Муж рассказывает, что он крутился, пытался увернуться, потому что понимал, что человек знает, куда бьет, чтобы попасть в жизненно-важные органы", — добавляет Елена Гаврилова, супруга Кирилла Гаврилова.

Квартал состоит всего из десятка домов, все друг друга знают. Мужчина с ножом в кармане давно вызывал подозрения.

"Он был со странностями немножко, как будто вот немножко того", — говорит Сайран Кенжигалеева.

Как выяснилось, конфликты из-за парковочных мест здесь происходят постоянно.

"Мест не хватает, постоянно скандалы, постоянно драки. К нам, в управляющую компанию, тоже жильцы приходят: то дворники оторвали, то колеса прокололи. Здесь доходит до смертоубийства", — объясняет Юрий Гришин, сотрудник управляющей компании.

Жилой комплекс "Пятницкие кварталы" по сути расположен в лесу. И, казалось бы, проблем с парковкой здесь быть не должно. Гости не занимают места, как это часто бывает в центре Москвы. Но сами дворы спроектированы с таким минимальным количеством парковочных мест, что водители часто ставят машины, как попало. К примеру, поперек тротуара.

Подобной славой неумелого парковщика обладал в "Пятницких кварталах" и тот самый мужчина с ножом. Его машина и сейчас стоит во дворе небрежно.

"Машину он ставил вот так — на бордюры. Может, кто-то когда-то ему замечание делал. Вопросы были не только от нас. Может, Кирилл что-то сказал, и ему что-то не понравилось", — предполагает Алексей Крутицкий, друг Кирилла Гаврилова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — сообщил Андрей Пышкин, сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Минутный конфликт может обернуться для нападавшего 15 годами тюрьмы. Кириллу Гаврилову же предстоит долгое восстановление. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.