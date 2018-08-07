Необходим контроль: избыток пробиотиков затуманивает разум

Польза пробиотиков (как в виде лекарственных препаратов, так и в виде биологически активных добавок), которые нормализуют состав микробиоты человека и животных, сегодня не подвергается сомнению. Придают уверенности и всё новые результаты исследований, которые выявляют важность качественного и количественного состава микронаселения наших организмов для успешной борьбы с самыми разнообразными недугами, например, гриппом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Но всё хорошо в меру. Результаты нового исследования показали, что в некоторых случаях неправильное использование пробиотиков может приводить к переизбытку "полезных" микроорганизмов в тонком кишечнике. Причём это явление сопровождается крайне неприятными симптомами – повышенным газообразованием, вздутием живота и даже затуманиванием рассудка.

Удручающие последствия популярного метода лечения дисбактериоза различного происхождения выявила команда исследователей во главе с Сатишем Рао (Satish Rao) из Университета Августы. В ходе одной из своих работ учёные обнаружили у 22 из 30 пациентов описанные тревожные признаки, появившиеся после приёма пробиотиков. Исследователи решили поискать корень проблемы.

Они догадывались, что в тонких кишечниках этих людей процветали огромные колонии лактобактерий. При этом все они исправно перерабатывали поступающие в их распоряжение сахара и производили D-молочную кислоту. Но из других научных работ было известно, что это вещество в высоких концентрациях оказывает токсическое действие на клетки головного мозга. Так, в крови обследованных людей содержание D-молочной кислоты в два-три раза превышало норму.

Токсический эффект от D-молочной кислоты обычно носит кратковременный характер и проявляется состоянием, которое принято называть затуманиванием рассудка. По сути, это явление характеризуется ухудшением восприятия действительности, которое мешает вести нормальный образ жизни. Некоторые пациенты жаловались, что ощущали его от полутора до нескольких часов после принятия пищи, а в отдельных случаях даже были вынуждены оставить рабочее место.

Поясним, что в обычной ситуации в тонком кишечнике здорового человека проживает относительно небольшое количество лактобактерий. Авторы исследования полагают, что необоснованный медицинскими показаниями и неконтролируемый врачом приём пробиотиков в корне меняет эту ситуацию, что превращает биологически активные добавки в опасные для здоровья агенты.

В пресс-релизе университета доктор Рао призывает остановить повсеместную пропаганду пробиотиков и вернуть право их назначения сотрудникам медицинских учреждений (а не внедрять в продукты тут и там). Дело в том, что эти вещества должны работать в толстой кишке, а не в тонком кишечнике или желудке. Поэтому любое нарушение проходимости пищеварительной системы, спровоцированное, например, приёмом других лекарственных препаратов, может приводить не к лечебному эффекту, а к патологическому состоянию.

В частности, Рао сообщает, что на Земле живёт довольно много людей, у которой выявляется синдром короткой кишки. У таких пациентов переваривание пищи изначально происходит неправильно, и искусственное изменение состава микробиоты только усугубляет эту ситуацию. В группе повышенного риска должны стоять и новорождённые дети, кишечник которых ещё только учится выполнять свои функции.

К сожалению, пациентам, "переевшим" пробиотиков, чтобы нормализовать состояние, пришлось пропить курс антибиотиков. Словом, круг замкнулся.

Опасаясь сделать поспешные выводы, в ходе лечения антибиотиками учёные проводили полное обследование желудочно-кишечного тракта пациентов, в том числе тестирование на проходимость пищи. Было также исключено попадание в кровь избытка молочной кислоты за счёт мышечной активности и вследствие различных заболеваний. Проверялись и многие другие параметры, однако в итоге выводы учёных остались прежними.

Подробнее с исследованием можно ознакомиться, прочитав статью, опубликованную в журнале Clinical and Translational Gastroenterology.

Осталось ещё раз напомнить, что микробиота человека, помимо выполнения многих полезных функций, таит в себе немало опасностей. Так, авторам проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) доводилось писать о провоцировании микроорганизмами аутоиммунных заболеваний, а также о том, как некоторые из них мешают лечению рака.