Град размером с теннисный мяч "накрыл" зоопарк в США. Видео

В понедельник, 6 августа, крупный град выпал на территории города Колорадо-Спрингс в США. Под удар попал зоопарк Cheyenne Mountain Zoo.

Как сообщил официальный представитель зоопарка, в момент начала буйства стихии, на территории находилось около 3400 посетителей, 14 из них пострадали, пятерым потребовалась госпитализация.

В результате ЧП оказались повреждены вольеры и строения, около 400 машин на парковке были разбиты.

Несколько обитателей Cheyenne Mountain Zoo погибли – известно, что град не пережила утра и стервятник, еще несколько животных получили травмы.