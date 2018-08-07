Лещенко заявил, что Кобзон не выписался из больницы

Народный артист СССР Иосиф Кобзон остается в больнице, его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал коллега певца Лев Лещенко, который сообщил, что общался по телефону с женой Кобзона Нелли.

В свою очередь, друг Иосифа Давыдовича, основатель и художественный руководитель Московского камерного хора Владимир Минин рассказал о том, что навещал два дня назад Кобзона в клинике и его состояние оценивает, как абсолютно адекватное.

Ранее сообщалось, что народный артист СССР выписан из больницы и дальнейшая помощь 80-летнему Кобзону, который с 2005 года борется с онкологическим заболеванием, будет оказываться амбулаторно.