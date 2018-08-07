Анастасия Фесикова – чемпионка Европы в плавании на спине

В Глазго продолжается чемпионат Европы по летним видам спорта. Разыграны медали в соревнованиях пловцов. Россиянка Анастасия Фесикова стала чемпионкой в плавании на 100 метров на спине.

Анастасия прекрасно провела финальный заплыв, преодолев стометровку за 59,19. Серебряный призер британка Джорджиа Дэвис уступила Фесиковой 17 сотых секунды. На 42 сотых секунды от чемпионки отстала бронзовый призер, представительница Италии Шарлотта Дзофкова.

Олег Костин стал бронзовым призером на дистанции 50 метров баттерфляем. Золото досталось украинскому пловцу Андрею Говорову. Итальянка Симона Кваларелла победила на дистанции 1500 метров кролем.