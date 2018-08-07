Врачи: состояние режиссера Сенцова удовлетворительное

Врачи оценивают состояние украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии №8 ("Белый медведь", за Полярным кругом), как удовлетворительное. В России Олег Сенцов приговорен к 20 годам тюрьмы за подготовку терактов в Крыму.

Как уточнили РИА Новости в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, Сенцов, "добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы".

По данным УФСИН, врачи осматривают Сенцова ежедневно, проводятся клинико-лабораторные и инструментальные исследования. 27 июля был проведен консилиум врачей-специалистов ГБУЗ "Лабытнангская городская больница", 6 августа проведено очередное лабораторное обследование осужденного. По результатам осмотра и обследования ухудшения состояния здоровья и лабораторных показателей не установлено.